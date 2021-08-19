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24-летняя дочь Мадонны покорила сеть роскошной фигурой в облегающем платье

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США, Четверг 19 августа 2021 19:22
24-летняя дочь Мадонны покорила сеть роскошной фигурой в облегающем платье Дочь Мадонны (фото: instagram.com/madonna)
Автор: RBC.UA

Мадонна, которая на днях отметила 63-летие, как известно, всегда была королевой эпатажа. Ее сексуальные перевоплощения на сцене уже давно перешли в обыденную жизнь. Теперь даже на семейные вечеринки звезда одевается, словно принимает участие в очередной провокационной съемке. И похоже, многодетная мама вырастила себе подходящую замену.

24-летняя дочь Мадонны Лурдес Леон не упускает шанса подчеркнуть свое роскошное тело. А ее знаменитая мама рада это постить в своем блоге.

На дне рождения своей матери Лурдес блистала в откровенном нюдовом платье, облегающем, словно вторая кожа. Свой аутфит она дополнила сумочкой из кожи Telfar и трендовыми вьетнамками на каблуках. Макияж она сделала достаточно интенсивный: с густо обведенными коричневым карандашом губами, словно напоминая, что мода 90-х вернулась, а также накладными ресницами и коричневыми тенями, растушеванными к внешним уголкам глаз. Последний штрих ее бьюти-образа - разноцветные ногти максимальной длины.

24-летняя дочь Мадонны покорила сеть роскошной фигурой в облегающем платье24-летняя дочь Мадонны покорила сеть роскошной фигурой в облегающем платьеДочь Мадонны на дне рождения певицы (фото: instagram.com/madonna)

Напомним, Лурдес родилась в 1996-м году и стала первым ребенком Мадонны. Отцом Лолы, как называют девушку близкие, стал тренер по фитнесу и начинающий актер кубинского происхождения Карлос Леон. Примечательно, что он был против того, чтобы Мадонна с ранних лет приучала малышку к шоу-бизнесу. Тем не менее, Лурдес все же нашла свое призвание в моде. Яркая девушка уже снялась в нескольких рекламных кампаниях, включая Marc Jacobs.

Также своим роскошным телом недавно похвалилась 47-летняя Пенелопа Крус.

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