40 тысяч человек не сдержали слез от песни украинки на стадионе в Италии (видео)

Павленко выполняла Imagine вместе с популярной итальянской певицей Gaia.

Екатерина Павленко и Gaia (кадры из видео)

Заметим, что эта композиция легендарного экс-битла считается главным антивоенным гимном.

"Исполнение именно этой песни перед многомиллионной аудиторией имело целью в очередной раз привлечь внимание всего мира к войне в Украине и призвать всех объединиться для достижения мира", - комментирует Екатерина.

"Наша сила - в единстве! Спасибо всем за невероятную поддержку! Вместе победим!" - обратилась она ко всем людям мира, которые поддерживают Украину.