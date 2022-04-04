40 тисяч людей не стримали сліз від пісні українки на стадіоні в Італії (відео)

Павленко виконувала Imagine разом з популярною італійською співачкою Gaia.

Катерина Павленко і Gaia (кадри з відео)

Зауважимо, що ця композиція легендарного екс-бітла вважається головним антивоєнним гімном.

"Виконання саме цієї пісні перед багатомільйонною аудиторією мало за мету в черговий раз привернути увагу всього світу до війни в Україні та закликати всіх об'єднатися для досягнення миру", - коментує Катерина.

"Наша сила - в єдності! Дякуємо всім за неймовірну підтримку! Разом переможемо!" - звернулася вона до усіх людей світу, які підтримують Україну.