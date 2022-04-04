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40 тисяч людей не стримали сліз від пісні українки на стадіоні в Італії (відео)

Катерина Павленко (колаж Lite)
Автор: Дмитрий Войналович

Українська співачка і фронтвумен Go_A Катерина Павленко вразила десятки тисяч італійців виконанням хіта Джона Леннона на стадіоні в Турині. Цей перформанс був здійснений перед матчем Ювентус - Інтер 3 квітня.

Всі, хто був того вечора на "Ювентус Стедіум", не міг стримати сліз - ні глядачі, ні футболісти.

Павленко виконувала Imagine разом з популярною італійською співачкою Gaia.

Катерина Павленко і Gaia (кадри з відео)

Зауважимо, що ця композиція легендарного екс-бітла вважається головним антивоєнним гімном.

"Виконання саме цієї пісні перед багатомільйонною аудиторією мало за мету в черговий раз привернути увагу всього світу до війни в Україні та закликати всіх об'єднатися для досягнення миру", - коментує Катерина.

"Наша сила - в єдності! Дякуємо всім за неймовірну підтримку! Разом переможемо!" - звернулася вона до усіх людей світу, які підтримують Україну.

Дивіться також фантастичний і чуттєвий спільний виступ Міки Ньютон з Джоном Леджендом на "Греммі".

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GO_AВійна в Україні