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42-летняя Кортни Кардашьян блеснула точеной фигурой в откровенном мини

Автор: Lite

Кортни Кардашьян - старшая из знаменитых сестер - покорила новым секси-луком. Звезда примерила соблазнительное мини-платье с кружевом, которое подчеркнуло все достоинства ее фигуры. Получилось горячо!

Фото Кортни запостила в своем блоге сети Instagram.

Кортни Кардашьян много внимания уделяет питанию, тренировкам и уходовым процедурам. А потому ее тело выглядит роскошно, что звезда считает нужным демонстрировать фанатам. В этот раз 42-летняя бизнесвумен сделала акцент сразу на всех достоинствах своей фигуры.

Кортни Кардашьян все так же хороша (фото: instagram.com/kourtneykardash)

"Как превратить прогулку в тренировку", - написала Кортни по снимком, где шагает в откровенном платье, состоящем из кружевного боди и небрежно завязанной ткани в качестве юбки на бедрах. Дополняют лук сапоги, крупные солнцезащитные очки и длинные серьги. Бизнесвумен своим смелым и соблазнительным видом просто покорила фолловеров.

"Я был не готов к такой красоте", "Это что-то", "Ох, действительно?", "В 40 лет вы еще более хот, чем в 20…", "Я просто одержима этим стилем", - пишут ей фанаты.

Ранее Ким Кардашьян делилась жарким пляжным снимком со своей старшей сестрой.

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