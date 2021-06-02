42-річна Кортні Кардашьян блиснула витонченою фігурою у відвертому міні

Кортні Кардашьян багато уваги приділяє харчуванню, тренуванням і процедурам з догляду за тілом. А тому її фигура виглядає розкішно, що зірка вважає за потрібне демонструвати фанатам. Цього разу 42-річна бізнесвумен зробила акцент відразу на всіх достоїнствах своєї фігури.

Кортні Кардашян все так само гарна (фото: instagram.com/kourtneykardash)

"Як перетворити прогулянку в тренування", - написала Кортні по знімком, де крокує у відвертій сукні, що складається з мереживного боді і недбало зав'язаної тканини в якості спідниці на стегнах. Доповнюють лук чоботи, великі сонцезахисні окуляри і довгі сережки. Бізнесвумен своїм сміливим і спокусливим виглядом просто підкорила фоловерів.

"Я був не готовий до такої краси", "Це щось", "Ох, дійсно?", "У 40 років Ви ще більш хот, ніж в 20...", "Я просто одержима цим стилем", - пишуть їй фанати.