43-летняя Евгения Власова раскрыла секреты неувядающей красоты: "не стыжусь старения"

Украинская певица и участница шоу "Танцы со звездами" Евгения Власова в свои 43 года восхищает цветущим внешним видом и стройностью. Поклонники постоянно интересуются у звезды, как ей удается сохранять молодость и красоту.

Евгения опубликовала эффектное портретное фото и отметила, что ей очень приятно слышать комплименты о своем внешнем виде. При этом она заявила, что вовсе не стыдится старения.

"Ничего сверхъестественного,кроме постоянного поиска того, как же я могу наполнить своё женское естество, что лучшего из того, что есть на планете Земля, могу выбрать для себя, как для женщины. И я выбираю: не стыдиться своего взросления (старения, если хотите)", - поделилась певица.

Власова добавила, что употребляет органическую еду и "очень заморачивается, вычитывая этикетки на продуктах". Также она не употребляет некоторые продукты.

"Я знаю все лучшие места, где я могу купить чистую и здоровую пищу. Я не ем тяжёлого мяса, как свинина и говядина. В моём рационе много овощей и зелени. Никогда не пробовала курить. Алкоголя тем более нет в моей повседневной жизни", - рассказала знаменитость.

Каждый новый день исполнительница начинает с растяжки, зарядки и стакана очищенной воды.

"Не всегда хочется это делать! От усталости физической и психологической порой. Но когда понимаешь, что каждый день жизни это дар и ценность и не только моя, а каждого из нас, то как-то собираешь себя и вперёд (иногда нужно приложить усилия)", - призналась Евгения.

Она пользуется "очень простыми" косметическими средствами, внимательно изучает состав и выбирает максимально натуральный.

"Я не стремлюсь разгладить морщины и не собираюсь паниковать на эту тему. Да, я уверена в том, что старость - это последнее испытание, и каждый старичок и старушечка для меня герои. Я вижу в них молодых людей, закованных в стареющее тело, и это вызывает грусть. Но есть столько прекрасных примеров, как взрослеть достойно! И я внимательно наблюдаю за этими девочками и восхищаюсь!" - отметила артистка.

Власова считает, что ее тело - не ее собственность, а подарок планеты.

"Тело нам как бы выдает Планета Земля, на время. Как подарок! Чтобы ощутить всё то прекрасное, что есть в этом мире. Прикасаться друг к другу, целовать, видеть, вдыхать. Говорить что-то, обмениваясь чувствами. Босыми ногами ощущать прохладу земли или тепло Солнца. И она же его принимает. Мы слишком сильно себя ассоциируем с телом, воспринимаем его, как должное и часто не уважаем", - рассказала певица.

Евгения Власова раскрыла секреты прекрасного внешнего вида после 40 (фото: instagram.com/eygeniavlasova)