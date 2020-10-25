UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

43-летняя украинская певица-миллионерша показала себя юную: совсем не изменилась

Автор: Светлана Мащенко

Камалия показала архивное фото в Instagram

Украинская певица Камалия, супруга миллионера Мохаммада Захура, показала свое юношеское фото и вызвала бурю восторга в свой адрес.

На опубликованном в Instagram-аккаунте фото певице всего 16 лет, но она уже выделяется яркой красотой. Хотя снимок и черно-белый, девушка выглядит очень эффектно.

"Нашла у мамы фотографию, мне здесь 16 лет", - подписала снимок Камалия.

Самые читаемые новости

Камалия показала свое 16-летнее фото (instagram.com/kamaliyaofficial)

Поклонники забросали Камалию восторженными комментариями. Многие отмечают, что артистка совершенно не изменилась. А юношеское фото подтверждает, что певица красива от природы. И несмотря на финансовые возможности не стала перекраивать себя.

  • "Красуня! Риси обличчя не змінилися.
  • Вы очень хорошенькая на этом фото! Самое главное, что вы и сейчас такая же, как в юности. Ваша красота настоящая, естественная! Это сегодня большая редкость...
  • Уже тогда очень эффектная и яркая!
  • Сразу видно, что не деланная, а настоящая красота.
  • Совершенно не изменилась".

Настоящее имя украинской певицы Наталья Викторовна Шмаренкова (сейчас - Захур). Она родилась 18 мая 1977 года в российском Забайкалье. В 2003 Камалия вышла замуж за миллионера Мохаммада Захура.

Напомним, что вся семья Камалии перенесла коронавирус. Особенно тяжело болел супруг - британско-украинский миллионер пакистанского происхождения. Переболели и девочки-двойняшки Арабелла и Мирабелла.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Камалия