43-летняя украинская певица-миллионерша показала себя юную: совсем не изменилась

Камалия показала архивное фото в Instagram
Украинская певица Камалия, супруга миллионера Мохаммада Захура, показала свое юношеское фото и вызвала бурю восторга в свой адрес.
На опубликованном в Instagram-аккаунте фото певице всего 16 лет, но она уже выделяется яркой красотой. Хотя снимок и черно-белый, девушка выглядит очень эффектно.
"Нашла у мамы фотографию, мне здесь 16 лет", - подписала снимок Камалия.
Камалия показала свое 16-летнее фото (instagram.com/kamaliyaofficial)
Поклонники забросали Камалию восторженными комментариями. Многие отмечают, что артистка совершенно не изменилась. А юношеское фото подтверждает, что певица красива от природы. И несмотря на финансовые возможности не стала перекраивать себя.
Настоящее имя украинской певицы Наталья Викторовна Шмаренкова (сейчас - Захур). Она родилась 18 мая 1977 года в российском Забайкалье. В 2003 Камалия вышла замуж за миллионера Мохаммада Захура.
Напомним, что вся семья Камалии перенесла коронавирус. Особенно тяжело болел супруг - британско-украинский миллионер пакистанского происхождения. Переболели и девочки-двойняшки Арабелла и Мирабелла.