43-річна українська співачка-мільйонерка показала себе юну: зовсім не змінилася

Українська співачка Камалія, дружина мільйонера Мохаммада Захура, показала своє юнацьке фото і викликала бурю захоплення у свою адресу.

На опублікованому в Instagram-акаунті фото співачці всього 16 років, але вона вже виділяється яскравою красою. Хоча знімок і чорно-білий, дівчина виглядає дуже ефектно.

"Знайшла у мами фотографію, мені тут 16 років", - підписала знімок Камалія.

Камалія показала своє 16-річне фото (instagram.com/kamaliyaofficial)

Шанувальники закидали Камалію захопленими коментарями. Багато хто відзначає, що артистка зовсім не змінилася. А юнацьке фото підтверджує, що співачка красива від природи. І попри фінансові можливості не стала перекроювати себе.

"Красуня! Риси обличчя не змінилися.

Ви дуже гарненька на цьому фото! Найголовніше, що ви і зараз така ж, як в юності. Ваша краса справжня, природна! Це сьогодні велика рідкість...

Вже тоді дуже ефектна і яскрава!

Відразу видно, що не штучна, а справжня краса.

Абсолютно не змінилася".

Справжнє ім'я української співачки Наталія Вікторівна Шмаренкова (зараз - Захур). Вона народилася 18 травня 1977 року в російському Забайкаллі. У 2003 Камалія вийшла заміж за мільйонера Мохаммада Захура.

Нагадаємо, що вся сім'я Камалії перенесла коронавірус. Особливо тяжко хворів чоловік - британсько-український мільйонер пакистанського походження. Перехворіли і дівчатка-двійнята Арабелла і Мірабелла.