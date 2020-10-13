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45-летняя Могилевская задумалась о пластике: естественно и хорошо

Автор: Светлана Мащенко

Наталья Могилевская упомянула новые достижения пластической хирургии

Наталья Могилевская, которой в августе исполнилось 45 лет, задумалась о пластических операциях. Певица спросила у поклонников, что они думают о достижениях современной хирургии в этой отрасли.

Артистка опубликовала на своей странице в Instagram пост-вопрос, стоит ли ей рассматривать такие варианты. Ведь технологии сейчас дошли до того, что коррекцию делают бесшовно и вообще аппаратно.

"До сих пор мне удавалось выглядеть естественно и хорошо без пластических операций, но говорят сейчас технологии шагнули очень сильно вперед. Пластические операции без швов, потрясающие аппаратные методы. Что вы об этом думаете, что вы об этом знаете?" - спросила Могилевская.

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Наталья Могилевская задумалась о пластике (скрин: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Поклонники в комментариях стали отговаривать певицу от такого радикального шага:

  • "Наташа, не нужны тебе все эти препараты, ты невероятно красива для своих 30 лет";
  • "Не превращайтесь в Билык!"
  • "Я Вами восхищаюсь, Вы одна из немногих, кто не пользовался услугами пластических хирургов! Вы очень красивы и естественны!"
  • "Нет, нет и только нет! Вы прекрасны и даже не думайте что-то менять".

Ранее мы писали также, что Влад Яма приоткрыл завесу о "романе" с Натальей Могилевской. Хореограф рассказал, что происходило между ними на паркете во время двух сезонов "Танцев со звездами".

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