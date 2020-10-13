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45-річна Могилевська замислилася про пластику: природно і гарно

Автор: Світлана Мащенко

Наталя Могилевська згадала про нові досягнення пластичної хірургії

Наталя Могилевська, якій у серпні виповнилося 45 років, задумалася про пластичні операції. Співачка запитала у шанувальників, що вони думають про досягнення сучасної хірургії в цій галузі.

Артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram пост-питання, чи варто їй розглядати такі варіанти. Адже технології зараз дійшли до того, що роблять корекцію безшовно і взагалі апаратно.

"Дотепер мені вдавалося виглядати природно і гарно без пластичних операцій, але кажуть зараз технології дуже сильно зробили крок вперед. Пластичні операції без швів, приголомшливі апаратні методи. Що ви про це думаєте, що ви про це знаєте?" - запитала Могилевська.

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Наталя Могилевська замислилася про пластику (скрін: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Шанувальники в коментарях стали відмовляти співачку від такого радикального кроку:

  • "Наташа, не потрібні тобі всі ці препарати, ти неймовірно красива для своїх 30 років";
  • "Не перетворюйтеся в Білик!"
  • "Я Вами захоплююся, Ви одна з небагатьох, хто не користувався послугами пластичних хірургів! Ви дуже красиві і природні!"
  • "Ні, ні й тільки ні! Ви прекрасні і навіть не думайте щось змінювати".

Раніше ми писали також, що Влад Яма відкрив завісу про "роман" з Наталею Могилевською. Хореограф розповів, що відбувалося між ними на паркеті під час двох сезонів "Танців з зірками".

Також ми писали, як змінилася красуня Ані Лорак до і після втручання в її обличчя і тіло пластичного хірурга.

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