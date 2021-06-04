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46-летняя Ева Лонгория показала шикарную фигуру в облегающем наряде

Автор: Lite

Ева Лонгория - признанная икона красоты и стиля, а еще - настоящий блогер. Актриса обожает рассказывать не только о своих проектах, но и об образе жизни, питании и тренировках. А демонстрировать подтянутое тело - и вовсе ее любимое занятие.

Несколько часов назад актриса показала в своем блоге новое фото, которое вызвало в сети бурную реакцию.

Ева позирует на фоне горного пейзажа, одетая в ярко-желтый костюм. Спортивная куртка и облегающие легинсы отлично подчеркнули стройное и спортивное тело знаменитости. В дополнение к комфортному комплекту Лонгория подобрала черную бейсболку с полосами от Adidas, а также серые объемные кроссовки и очки-авиаторы. Звезда "Отчаянных домохозяек" сидит на желтом деревянном кресле, что решила обыграть в подписи.

Ева Лонгория в новом образе (фото: instagram.com/evalongoria)

"Пошла в поход и подумала, что подхожу к стульям!", - написала Ева. Многие фанаты отметили, что желтый - однозначно цвет Евы. А также принялись засыпать ее комплиментами.

"Настоящая королева солнечного света", "Невероятная", "Эта картинка сделала мой день", "Это просто для тебя", "Круто!", "Класс", - пишут фолловеры знойной звезды.

Также ранее Ева показала, как проводит выходные с любимым мужем и сыном.

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