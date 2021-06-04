46-річна Єва Лонгорія показала шикарну фігуру в облягаючому вбранні

Єва позує на тлі гірського пейзажу, одягнена в яскраво-жовтий костюм. Спортивна куртка і облягаючі легінси відмінно підкреслили струнке і спортивне тіло знаменитості. На додаток до комфортного комплекту Лонгорія підібрала чорну бейсболку з смугами від Adidas, а також сірі об'ємні кросівки і окуляри-авіатори. Зірка "Відчайдушних домогосподарок" сидить на жовтому дерев'яному кріслі, що вирішила обіграти в підписі.

Єва Лонгорія в новому образі (фото: instagram.com/evalongoria)

"Пішла в похід і подумала, що пасую до стільців!",- написала Єва. Багато фанатів відзначили, що жовтий - однозначно колір Єви. А також почали засипати її компліментами.

"Справжня королева сонячного світла", "Неймовірна", "Ця картинка зробила мій день", "Це просто для тебе", "Круто!", "Клас", - пишуть фоловери спекотної зірки.