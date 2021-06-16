46-летняя Ева Лонгория восхитила подтянутой фигурой в бикини: просто идеальна!

Новый пост она посвятила беззаботной летней жизни. Актриса позирует у бара в ярко-синем бикини, соломенной шляпке, а также крупных солнцезащитных очках. Из аксессуаров звезда "Отчаянных домохозяек" выбрала свои любимые серьги-кольца. В руках она держит коктейль с говорящей за себя надписью: "Только хорошие вибрации".

Ева Лонгория в новом образе (фото: instagram.com/evalongoria)

В таком виде Ева вновь напомнила всем, как важно сделать спорт регулярной привычкой. Подтянутые ноги и руки, накачанный пресс и роскошная грудь актрисы вызвали ажиотаж среди ее поклонников.

"Так идеальная всегда", "Восхитительная", "Так горячо!", "Вау! Секси", "О боже, мамочка, ты выглядишь такой горячей", "Так обворожительна", "Прекрасная Ева", "Моя самая желанная фантазия", "Люблю эту фигуру", - пишут фолловеры.