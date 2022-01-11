46-летняя Могилевская в одном полотенце заговорила о страхе постареть

Наталья позировала у окна, завернувшись в полотенце и задумчиво глядя вдаль. На голове у звезды еще одно полотенце - она явно только вышла из душа. В руках же исполнительница держит зеркало.

В подписи к фотографии певица принялась рассуждать о страхе старости.

"Не доводите себя до состояния, когда вы продаете квартиру ради того, чтобы поменять лицо! Я помню, впервые поймала себя на страхе постареть лет в 18. И с тех пор я наблюдаю, как по-разному люди вокруг меня реагируют на свое взросление. Некоторые из подруг довели этот страх до панического состояния и готовности продать квартиру за возможность потерять лицо", - поделилась знаменитость.

Наталья Могилевская позировала топлес в одном полотенце (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

По мнению Натальи, секрет таится в счастье и гармонии в жизни женщины.

"Мне кажется, что нужно искать секрет в том, почему некоторые пожилые люди имеют счастливое лицо и чувствуют себя гармонично, а некоторые всё так и не смирились с пришедшей старостью, имеют злобный и ворчливый характер. Я думаю, что здесь, как никогда, применимо моё любимое правило: "счастливая женщина некрасивой не бывает". Итак, продаём квартиру и едем в Индию в поисках счастья и черт с ним, с этой операцией!" - отметила Могилевская.

Пользователи сети согласились с артисткой и не забыли восхититься ее внешним видом, отметив, что Наталья выглядит очень молодо.