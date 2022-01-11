46-річна Могилевська в одному рушнику заговорила про страх постаріти

Наталія позувала біля вікна, загорнувшись у рушник і задумливо дивлячись вдалину. На голові у зірки ще один рушник - вона явно тільки вийшла з душу. В руках же виконавиця тримає дзеркало.

У підписі до фотографії співачка почала міркувати про страх старості.

"Не доводьте себе до стану, коли ви продаєте квартиру заради того, щоб поміняти обличчя! Я пам'ятаю, вперше зловила себе на страху постаріти років в 18. І з тих пір я спостерігаю, як по-різному люди навколо мене реагують на своє дорослішання. Деякі з подруг довели цей страх до панічного стану і готовності продати квартиру за можливість втратити обличчя", - поділилася знаменитість.

Наталя Могилевська позувала топлес в одному рушнику (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

На думку Наталії, секрет таїться в щасті і гармонії в житті жінки.

"Мені здається, що потрібно шукати секрет в тому, чому деякі літні люди мають щасливе обличчя і відчувають себе гармонійно, а деякі все так і не змирилися з прийдешньою старістю, мають злісний і буркотливий характер. Я думаю, що тут, як ніколи, може бути застосовано моє улюблене правило: "щаслива жінка некрасивою не буває". Отже, продаємо квартиру і їдемо в Індію в пошуках щастя і чорт з ним, з цією операцією!" - зазначила Могилевська.

Користувачі мережі погодилися з артисткою і не забули захопитися її зовнішнім виглядом, зазначивши, що Наталя виглядає дуже молодо.