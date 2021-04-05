46-летняя Виктория Бекхэм в платье с трендовым принтом восхитила неувядающей красотой

Виктория опубликовала новое видео, на котором примерила длинное платье с пышной юбкой, кружевными вставками и лифом в бельевом стиле. Изюминка наряда - в леопардовом принте, который, похоже, никогда не выйдет из моды.

Виктория в новом образе (фото: instagram.com/victoriabeckham)

В следующем посте звезда сделала акцент на макияже и своей по-прежнему цветущей внешности. Образ она составила на основе теней в коричневой гамме, бледного оттенка губ и безупречного тона лица. Брови она прокрасила карандашом, выделив волоски и зафиксировов их гелем. Последний штрих - длинные накладные ресницы.

Виктория обожает сама рекламировать свои новинки (фото: instagram.com/victoriabeckham)

"Леопардовый принт и немного красоты @victoriabeckhambe на выходных", - написала супруга Дэвида Бекхэма, поделившись также списком косметики, которой пользовалась. В ответ она услышала массу комплиментов как своей фигуре, так и гладкой коже.

Виктория с детьми и мужем (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Позже звезда показала также веселые семейные выходные и празднование Пасхи.