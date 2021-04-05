46-річна Вікторія Бекхем в сукні з трендовим принтом захопила нев'янучою красою

Вікторія опублікувала нове відео, на якому приміряла довге плаття з пишною спідницею, мереживними вставками і ліфом в білизняному стилі. Родзинка вбрання - в леопардовому принті, який, схоже, ніколи не вийде з моди.

Вікторія у новому образі (фото: instagram.com/victoriabeckham)

В наступному пості зірка зробила акцент на макіяжі і своїй як і раніше квітучій зовнішності. Образ вона склала на основі тіней в коричневій гамі, блідого відтінку губ і бездоганного тону обличчя. Брови вона пофарбувала олівцем, виділивши волоски і зафіксувавши їх гелем. Останній штрих - довгі накладні вії.

Вікторія обожнює сама рекламувати свої новинки (фото: instagram.com/victoriabeckham)

"Леопардовий принт і трохи краси @victoriabeckhambe на вихідних", - написала дружина Девіда Бекхема, поділившись також списком косметики, якою користувалася. У відповідь вона почула масу компліментів як своїй фігурі, так і гладкій шкірі.

Вікторія з дітьми і чоловіком (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Пізніше зірка показала також веселі сімейні вихідні і святкування Великодня.