RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

46-річна Вікторія Бекхем в сукні з трендовим принтом захопила нев'янучою красою

Автор: Lite

Вікторія Бекхем знову порадувала появою в сукні зі своєї колекції. Зірка обрала вбрання з одним із найбільш модних принтів.

Відео фото Вікторії зібрали масу приємних відгуків і лайків.

Вікторія опублікувала нове відео, на якому приміряла довге плаття з пишною спідницею, мереживними вставками і ліфом в білизняному стилі. Родзинка вбрання - в леопардовому принті, який, схоже, ніколи не вийде з моди.

Вікторія у новому образі (фото: instagram.com/victoriabeckham)

В наступному пості зірка зробила акцент на макіяжі і своїй як і раніше квітучій зовнішності. Образ вона склала на основі тіней в коричневій гамі, блідого відтінку губ і бездоганного тону обличчя. Брови вона пофарбувала олівцем, виділивши волоски і зафіксувавши їх гелем. Останній штрих - довгі накладні вії.

Вікторія обожнює сама рекламувати свої новинки (фото: instagram.com/victoriabeckham)

"Леопардовий принт і трохи краси @victoriabeckhambe на вихідних", - написала дружина Девіда Бекхема, поділившись також списком косметики, якою користувалася. У відповідь вона почула масу компліментів як своїй фігурі, так і гладкій шкірі.

Вікторія з дітьми і чоловіком (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Пізніше зірка показала також веселі сімейні вихідні і святкування Великодня.

Раніше ми писали про інший розкішний образ ікони стилю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Виктория Бекхэмстильмода
Читайте також
Соломія Вітвіцька сяє своєю фірмовою усмішкою на обкладинці модного глянцю (фото)
Палітра сезону: наймодніші кольори весни і літа 2021
Прогноз погоди