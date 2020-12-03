47-летняя Кейт Бекинсейл покорила сеть идеальной фигурой в откровенном купальнике

Кейт Бекинсейл в свои 47 выглядит столь роскошно, что кажется, 4,5 миллионов фолловеров только и ждут от нее новых фото и видео в откровенных нарядах и купальниках. И она с удовольствием радует фанатов все новыми подобными постами. Несмотря на наступивший сезон рождественских праздников она решила выложить ролик в крошечном купальнике темно-коричневого оттенка. Образ она дополнила легким пляжным халатом, босоножками на высоком каблуке, крупными серьгами и солнцезащитными очками. Актриса спускается по лестнице роскошного комплекса для отдыха и выглядит счастливой и беззаботной.



Новое видео звезды (видео: instagram.com/katebeckinsale)

"Это хороший пример того, что моя мама назвала бы "ходьбой так, как будто у меня заболели бедра"... И точно в это время в прошлом году до Covid. Проклятый ад. Держитесь все крепче", - написала звезда подбадривающую подпись в своей юморной манере.

Стройная фигура с безупречными пропорциями, молодой овал лица, густые волосы, собранные на затылке в пучок… Выглядит 47-летняя голливудская звезда просто сногсшибательно. Не успела она выложить фото, как на нее обрушился град комплиментов. "Ты так красива", "Восхитительна", "Фигура - цель", "Вау", - пишут поклонники.

Напомним, Кейт обожает демонстрировать свою не меняющуюся с годами внешность, делая честные селфи.