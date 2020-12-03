UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

47-летняя Кейт Бекинсейл покорила сеть идеальной фигурой в откровенном купальнике

Автор: Lite

Кейт Бекинсейл в свои 47 выглядит столь роскошно, что кажется, 4,5 миллионов фолловеров только и ждут от нее новых фото и видео в откровенных нарядах и купальниках. И она с удовольствием радует фанатов все новыми подобными постами. Несмотря на наступивший сезон рождественских праздников она решила выложить ролик в крошечном купальнике темно-коричневого оттенка. Образ она дополнила легким пляжным халатом, босоножками на высоком каблуке, крупными серьгами и солнцезащитными очками. Актриса спускается по лестнице роскошного комплекса для отдыха и выглядит счастливой и беззаботной.


Новое видео звезды (видео: instagram.com/katebeckinsale)

"Это хороший пример того, что моя мама назвала бы "ходьбой так, как будто у меня заболели бедра"... И точно в это время в прошлом году до Covid. Проклятый ад. Держитесь все крепче", - написала звезда подбадривающую подпись в своей юморной манере.

Стройная фигура с безупречными пропорциями, молодой овал лица, густые волосы, собранные на затылке в пучок… Выглядит 47-летняя голливудская звезда просто сногсшибательно. Не успела она выложить фото, как на нее обрушился град комплиментов. "Ты так красива", "Восхитительна", "Фигура - цель", "Вау", - пишут поклонники.

Напомним, Кейт обожает демонстрировать свою не меняющуюся с годами внешность, делая честные селфи.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины актрисамодель