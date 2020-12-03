47-річна Кейт Бекінсейл підкорила мережу ідеальною фігурою у відвертому купальнику

Кейт Бекінсейл в свої 47 виглядає так розкішно, що здається, 4,5 мільйонів фоловерів тільки і чекають від неї нових фото і відео у відвертих вбраннях і купальниках. І вона з задоволенням радує фанатів все новими подібними постами. Незважаючи на нинішній сезон різдвяних свят вона вирішила викласти ролик в крихітному купальнику темно-коричневого відтінку. Образ вона доповнила легким пляжним халатом, босоніжками на високому каблуці, великими сережками і сонцезахисними окулярами. Актриса спускається по сходах розкішного комплексу для відпочинку і виглядає щасливою і безтурботною.



Нове відео зірки (відео: instagram.com/katebeckinsale)

"Це хороший приклад того, що моя мама назвала б "ходьбою так, як ніби у мене захворіли стегна"... І точно в цей час у минулому році до Covid. Прокляте пекло. Тримайтеся усі міцніше", - написала зірка бадьорий підпис у своїй гуморний манері.

Струнка фігура з бездоганними пропорціями, молодий овал обличчя, густе волосся, зібране на потилиці в пучок... Виглядає 47-річна голлівудська зірка просто чудово. Не встигла вона викласти фото, як на неї обрушився шквал компліментів. "Ти так красива", "Чудова", "Фігура - мета", "Вау", - пишуть шанувальники.

Нагадаємо, Кейт обожнює демонструвати свою розкішну зовнішність, що не змінюється з роками, роблячи чесні селфі.