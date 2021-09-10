51-летняя Кэтрин Зета-Джонс показала честное селфи без макияжа и укладки

Кэтрин Зета-Джонс нередко делает посты в своем блоге. Но чаще фото - от фотографов, отретушированные, а сама звезда "при параде". Потому редкие кадры, где она появляется без макияжа и укладки, особенно ценны для подписчиков.

К примеру, новое селфи супруги Майкла Дугласа. Кэтрин склонилась к камере, распустив пышные волосы. На них она сделала акцент в подписи, спросив у фанатов, как их прическа сегодня. На лице актрисы нет макияжа, только легкий тон, что придало лицу более молодой внешний вид. Поклонники оценили ее фото многочисленными лайками, а в комментариях отметили, что она выглядит "дикой и свободно", "невероятно красивой" и "по-прежнему восхитительной".

Кэтрин Зета-Джонс в новом образе (фото: instagram.com/catherinezetajones)