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51-річна Кетрін Зета-Джонс показала чесне селфі без макіяжу і укладки

Автор: RBC.UA

Кетрін Зета-Джонс наледить до того типу жінок за 50, які виглядають неймовірно молодо.

Нове селфі зірки - тому найкращий доказ.

Кетрін Зета-Джонс нерідко робить пости в своєму блозі. Але частіше фото - від фотографів, відретушовані, а сама зірка "при параді". Тому рідкісні кадри, де вона з'являється без макіяжу і укладки, особливо цінні для фоловерів.

Наприклад, нове Сселфі дружини Майкла Дугласа. Кетрін схилилася до камери, розпустивши пишне волосся. На ньому вона зробила акцент у підписі, запитавши у фанатів, як їх зачіска сьогодні. На обличчі актриси немає макіяжу, тільки легкий тон, що додало обличчю більш молодий зовнішній вигляд. Шанувальники оцінили її фото численними лайками, а в коментарях відзначили, що вона виглядає "дикою і вільною", "неймовірно красивою" і "як і раніше чудовою".

Кетрін Зета-Джонс в новому образі (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Нагадаємо, нещодавно актриса повідомила, що готує для шанувальників сюрприз. Кетрін Зета-Джонс зіграє Мортішу Аддамс у серіалі про знамениту сімейку, який зніме для Netflix Тім Бертон.

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