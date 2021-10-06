54-летняя Николь Кидман удивила сеть молодым внешним видом: нереально красивая

Николь Кидман позирует для новой рекламной кампании бренда Seratopical, лицом которого она является. На снимках, которые сделаны на ранчо, она предстала в простом образе и с минимумом макияжа: белая футболка, джинсы, распущенные волосы… Актриса выглядит по-прежнему молодой и буквально покорила своих фанатов внешним видом. В подписи к посту она поинтересовалась, какой любимый продукт у ее фолловеров. Они принялись перечислять своих фаворитов, а также удивляться красоте популярной во всем мире актрисы.

Николь Кидман на новых фото (фото: instagram.com/nicolekidman)

Многие считают, что Николь практически не изменилась за годы карьеры. Были и те, кто нашел внешность актрисы даже более выразительной сегодня. К слову, Кидман не скрывает, что не против уколов красоты. Но все же упор делает на ежедневную бьюти-рутину.