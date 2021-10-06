UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

54-летняя Николь Кидман удивила сеть молодым внешним видом: нереально красивая

Автор: RBC.UA

Николь Кидман в свои 54 может похвалиться по-прежнему упругой кожей. Актриса регулярно посещает косметологов и знает все секреты грамотного ухода за ней.

В своем новом посте она продемонстрировала некоторые из них.

Николь Кидман позирует для новой рекламной кампании бренда Seratopical, лицом которого она является. На снимках, которые сделаны на ранчо, она предстала в простом образе и с минимумом макияжа: белая футболка, джинсы, распущенные волосы… Актриса выглядит по-прежнему молодой и буквально покорила своих фанатов внешним видом. В подписи к посту она поинтересовалась, какой любимый продукт у ее фолловеров. Они принялись перечислять своих фаворитов, а также удивляться красоте популярной во всем мире актрисы.

Николь Кидман на новых фото (фото: instagram.com/nicolekidman)

Многие считают, что Николь практически не изменилась за годы карьеры. Были и те, кто нашел внешность актрисы даже более выразительной сегодня. К слову, Кидман не скрывает, что не против уколов красоты. Но все же упор делает на ежедневную бьюти-рутину.

Ранее Николь показала, какой была в молодости.

Читайте LITE в Google News
Николь КидманШоу-бизнесМодные тренды