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54-летняя Синди Кроуфорд в праздничном наряде восхитила сеть неземной красотой

Автор: Lite

Синди Кроуфорд привыкла покорять мир своей редкой красотой. И с возрастом отказываться о этого занятия не собирается. Накануне Нового года она выложила в сеть новое фото в стильном образе. Звезда примерила белую рубашку – классика, которая может сделать торжественным любой лук. А из аксессуаров выбрала украшение в виде цепочки, одно из самых модных сегодня. Волосы она распустила, уложив в объемную укладку. Макияж сделал нейтральный, чтобы ничто не отвлекало от по-прежнему совершенных черт лица.

Синди готова праздновать (фото: nstagram.com/cindycrawford)

Модель сделала фото на фоне роскошной люстры с многочисленными камнями, что придало ему особой атмосферы. Волшебное и жизнерадостное фото она подписала коротко, предлагая фанатам поучаствовать в своем праздновании Нового года.

"Придумайте, как сделать новогоднюю ночь дома особенной (помимо яркого света и хорошего плейлиста). Есть идеи?", - написала Синди. По всей видимости, Кроуфорд выбрала домашнее торжество в кругу самых близких.

Ранее мы писали, что модель продемонстрировала свою красоту на фото в купальнике.

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