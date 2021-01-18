55-летняя Элизабет Херли в секси-образе похвасталась осиной талией и роскошной грудью

Элизабет Херли продолжает удивлять публику своей удивительной внешностью, которая не меняется с годами. Так, звезда показала новый образ, который подобрала для локдауна. Примечательно, что даже дома она не отказывает себе в пикантных нарядах. Элизабет позирует в синих классических джинсах и белой кофточке с откровенным вырезом, под которой видно бюстгальтер.

С помощью наряда она в который раз показала, что ее стройная фигура все такая совершенная, как и 25 лет назад, когда модель и актриса была на пике популярности. Завершают ее лук макияж, выполненный от и до, а также укладка с безупречными локонами.

Элизабет на локдауне (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

"Из-за изоляции я превратилась в сумасшедшую домохозяйку: 47 банок мармелада в моей кладовой, а меня ждут новые севильские апельсины", - написала она под фото. Большинство фанатов все же уделили внимание не только ее кулинарным способностям, но и нестареющему внешнему виду. "Восхитительна! Ты выглядишь божественно", "Выглядит восхитительно", "Вау, ты прекрасна", - не останавливается поток комплиментов.

Не так давно звезда показала образ, который ей сделали для участия в телевизионном шоу. Херли выглядит безупречно.