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55-летняя Холли Берри показала ультрамодное платье для вечеринок: для самых смелых!

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Четверг 18 ноября 2021 20:22
55-летняя Холли Берри показала ультрамодное платье для вечеринок: для самых смелых! Холли Берри (фото: instagram.com/halleberry)
Автор: Ольга Турчаникова

55-летняя Холли Берри вышла в свет в новом провокационном образе, который точно стоит повторить, если вы не боитесь смелых экспериментов.

Звезда продемонстрировала его на шоу Джимми Киммела.

Холли Берри в свои 55 по-прежнему может похвастаться роскошным телом. Звезда обожает фото с тренировок в облегающих вещах, а также при случае выбирает откровенные платья. Но в этот раз она подобрала нечто особенное.

55-летняя Холли Берри показала ультрамодное платье для вечеринок: для самых смелых!55-летняя Холли Берри показала ультрамодное платье для вечеринок: для самых смелых!55-летняя Холли Берри показала ультрамодное платье для вечеринок: для самых смелых!

55-летняя Холли Берри показала ультрамодное платье для вечеринок: для самых смелых!Холли Берри в платье-кимоно (фото: instagram.com/halleberry)

Актриса, которая посетила шоу Джимми Киммела, рассказала о работе над фильмом Bruised, в котором сыграла одну из главных ролей и выступила как режиссер. Лук для передачи она выбрала смелый и сексуальный. Берри надела короткое платье, сшитое наподобие халата-кимоно с золотистым принтом. Причем прямо на голое тело.

Посередине оно было украшено черным поясом с золотой пряжкой в виде змеи. К платью Холли подобрала изысканные босоножки на высоких шпильках и кольца. Выглядит провокационно и очень стильно!

55-летняя Холли Берри показала ультрамодное платье для вечеринок: для самых смелых!55-летняя Холли Берри показала ультрамодное платье для вечеринок: для самых смелых!

Холли Берри со своим возлюбленным (фото: instagram.com/halleberry)

Интересно, что звезда часто выбирает похожие наряды. Вспомним хотя бы ее выход на торжественном открытии музея Академии. Смотрится безупречно, не так ли?

Читайте также про идеальное платье на праздники от Кейт Бекинсейл.

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