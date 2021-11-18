55-летняя Холли Берри показала ультрамодное платье для вечеринок: для самых смелых!
55-летняя Холли Берри вышла в свет в новом провокационном образе, который точно стоит повторить, если вы не боитесь смелых экспериментов.
Звезда продемонстрировала его на шоу Джимми Киммела.
Холли Берри в свои 55 по-прежнему может похвастаться роскошным телом. Звезда обожает фото с тренировок в облегающих вещах, а также при случае выбирает откровенные платья. Но в этот раз она подобрала нечто особенное.
Холли Берри в платье-кимоно (фото: instagram.com/halleberry)
Актриса, которая посетила шоу Джимми Киммела, рассказала о работе над фильмом Bruised, в котором сыграла одну из главных ролей и выступила как режиссер. Лук для передачи она выбрала смелый и сексуальный. Берри надела короткое платье, сшитое наподобие халата-кимоно с золотистым принтом. Причем прямо на голое тело.
Посередине оно было украшено черным поясом с золотой пряжкой в виде змеи. К платью Холли подобрала изысканные босоножки на высоких шпильках и кольца. Выглядит провокационно и очень стильно!
Холли Берри со своим возлюбленным (фото: instagram.com/halleberry)
Интересно, что звезда часто выбирает похожие наряды. Вспомним хотя бы ее выход на торжественном открытии музея Академии. Смотрится безупречно, не так ли?
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