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55-річна Холлі Беррі показала ультрамодну сукню для вечірок: для найсміливіших!

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Четвер 18 листопада 2021 20:22
55-річна Холлі Беррі показала ультрамодну сукню для вечірок: для найсміливіших! Холлі Беррі (фото: instagram.com/halleberry)
Автор: Ольга Турчанікова

55-річна Холлі Беррі вийшла в світ в новому провокаційному образі, який точно варто повторити, якщо ви не боїтеся сміливих експериментів.

Зірка продемонструвала його на шоу Джиммі Кіммела.

Холлі Беррі в свої 55, як і раніше, може похвалитися розкішним тілом. Зірка обожнює фото з тренувань в облягаючих речах, а також при нагоді вибирає відверті сукні. Але цього разу вона підібрала щось особливе.

55-річна Холлі Беррі показала ультрамодну сукню для вечірок: для найсміливіших!55-річна Холлі Беррі показала ультрамодну сукню для вечірок: для найсміливіших!55-річна Холлі Беррі показала ультрамодну сукню для вечірок: для найсміливіших!

55-річна Холлі Беррі показала ультрамодну сукню для вечірок: для найсміливіших!Холлі Беррі в сукні-кімоно (фото: instagram.com/halleberry)

Актриса, яка відвідала шоу Джиммі Кіммела, розповіла про роботу над фільмом Bruised, в якому зіграла одну з головних ролей і виступила як режисер. Лук для передачі вона вибрала сміливий і сексуальний. Беррі красується у короткому платті, зшитому на зразок халата-кімоно з золотистим принтом. Причому одягла його прямо на голе тіло.

Посередині воно було прикрашене чорним поясом із золотою пряжкою у вигляді змії. До сукні Холлі підібрала вишукані босоніжки на високих шпильках і кільця. Виглядає провокаційно і дуже стильно!

55-річна Холлі Беррі показала ультрамодну сукню для вечірок: для найсміливіших!55-річна Холлі Беррі показала ультрамодну сукню для вечірок: для найсміливіших!

Холлі Беррі зі своїм коханим (фото: instagram.com/halleberry)

Цікаво, що зірка часто вибирає схожі вбрання. Згадаймо хоча б її вихід на урочистому відкритті музею Академії. Виглядає бездоганно, чи не так?

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