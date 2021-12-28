56-летняя Ассия Ахат призналась, что стала бабушкой: "ничего не сделаешь"

По словам Ахат, внучка не называет ее бабушкой.

"У моего старшего сына есть дочь, ее зовут Алиса, ей три года. Не запрещаю называть себя бабушкой, но как-то так повелось, что девочка называет меня Ассия", - отметила артистка.

Скрипачка рассказала, как относится к тому, что в свои 56 находится в статусе бабушки. Ассия призналась, что сначала немного переживала, но теперь приняла это, ведь и сама рано сделала свою маму бабушкой.

"Безусловно, я не буду кривить душой, конечно я думаю о возрасте, где-то есть какое-то волнение. Но вот в этом году я подуспокоилась с этим. Я поняла, что ничего не сделаешь. Я свою маму сделала бабушкой в 38 лет. В каждом поколении в семье у нас бабушками становятся очень рано", - поделилась Ахат.

Ассия Ахат рассказала о своем статусе молодой бабушки (фото: instagram.com/ahhattassia)

Звезда добавила, что всегда мечтала о дочери, поэтому теперь активно балует свою внучку. Певица рассказала, что настолько сильно мечтала о девочке, что даже обращалась к астрологам. Однако в итоге у нее родился второй сын - Филипп.

"Мы действительно хотели девочку, когда мы планировали ребенка, мы два года обращались к астрологам. Нам астролог сказал: "Слушай все. Вот сейчас нет каких-то затемнений, каких-то невзгод, начинайте". И мы с ходу, раз и все, и вышел Филиппуся", - призналась Ассия.