56-летняя Моника Беллуччи в роскошном вечернем образе покорила безупречной фигурой

Моника Беллуччи вновь доказала, что она по-прежнему одна из самых красивых женщин планеты. Актриса снялась для бренда Dolce&Gabbana, с которым сотрудничает уже давно.
Итальянская легенда показала новую съемку у себя в блоге, вызвав ажиотаж среди фанатов.
Моника для съемки облачилась в роскошный вечерний образ. Изысканное вечернее платье с декольте и смелым разрезом по ноге отлично подчеркнуло ее стройную фигуру. Дополнили аутфит крошечная сумочка из золотистой кожи с крупной пряжкой посередине. Последний штрих - макияж с выразительными глазами и укладка легкой волной, которая сделала Монику зрительно невероятно молодой.
Моника стоит на фоне роскошной природы, глядя в камеру с легкой улыбкой. Фанаты при виде такой красоты просто потеряли дар речи, после чего засыпали звезду комплиментами: "Она прекрасна", "Горяча", "Так красива и элегантна", "Обворожительна", "Номер один", "Королева", "Прекрасное фото"…
Ранее мы писали, что Моника демонстрировала кэжуал-лук и свое шикарное тело.