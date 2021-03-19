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56-летняя Моника Беллуччи в роскошном вечернем образе покорила безупречной фигурой

Автор: Lite

Моника Беллуччи вновь доказала, что она по-прежнему одна из самых красивых женщин планеты. Актриса снялась для бренда Dolce&Gabbana, с которым сотрудничает уже давно.

Итальянская легенда показала новую съемку у себя в блоге, вызвав ажиотаж среди фанатов.

Моника для съемки облачилась в роскошный вечерний образ. Изысканное вечернее платье с декольте и смелым разрезом по ноге отлично подчеркнуло ее стройную фигуру. Дополнили аутфит крошечная сумочка из золотистой кожи с крупной пряжкой посередине. Последний штрих - макияж с выразительными глазами и укладка легкой волной, которая сделала Монику зрительно невероятно молодой.

Моника Беллуччи в новом образе для съемки (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Моника стоит на фоне роскошной природы, глядя в камеру с легкой улыбкой. Фанаты при виде такой красоты просто потеряли дар речи, после чего засыпали звезду комплиментами: "Она прекрасна", "Горяча", "Так красива и элегантна", "Обворожительна", "Номер один", "Королева", "Прекрасное фото"…

Ранее мы писали, что Моника демонстрировала кэжуал-лук и свое шикарное тело.

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Новости Украины молодежьактрисакрасотаМоника Беллуччи
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