56-річна Моніка Беллуччі в розкішному вечірньому образі підкорила бездоганною фігурою

Моніка Беллуччі знову довела, що вона, як і раніше, одна з найкрасивіших жінок планети . Актриса знялася для бренду Dolce&Gabbana, з яким співпрацює вже давно.

Моніка для зйомки вбралася в розкішний вечірній образ. Вишукане вечірнє плаття з декольте і сміливим розрізом по нозі відмінно підкреслило її струнку фігуру. Доповнили аутфіт крихітна сумочка з золотистої шкіри з великою пряжкою посередині. Останній штрих - макіяж з виразними очима і укладка легкою хвилею, яка зробила Моніку зорово неймовірно молодою.

Моніка Беллуччі в новому образі для зйомки (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Моніка стоїть на тлі розкішної природи, дивлячись у камеру з легкою посмішкою. Фанати при вигляді такої краси просто втратили дар мови, а потім засипали зірку компліментами: "Вона прекрасна", "Гаряча", "Така красива і елегантна", "Чарівна", "Номер один", "Королева", "Прекрасне фото"...