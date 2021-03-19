RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

56-річна Моніка Беллуччі в розкішному вечірньому образі підкорила бездоганною фігурою

Автор: Lite

Моніка Беллуччі знову довела, що вона, як і раніше, одна з найкрасивіших жінок планети. Актриса знялася для бренду Dolce&Gabbana, з яким співпрацює вже давно.

Італійська легенда показала нову зйомку у себе в блозі, викликавши ажіотаж серед фанатів.

Моніка для зйомки вбралася в розкішний вечірній образ. Вишукане вечірнє плаття з декольте і сміливим розрізом по нозі відмінно підкреслило її струнку фігуру. Доповнили аутфіт крихітна сумочка з золотистої шкіри з великою пряжкою посередині. Останній штрих - макіяж з виразними очима і укладка легкою хвилею, яка зробила Моніку зорово неймовірно молодою.

Моніка Беллуччі в новому образі для зйомки (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Моніка стоїть на тлі розкішної природи, дивлячись у камеру з легкою посмішкою. Фанати при вигляді такої краси просто втратили дар мови, а потім засипали зірку компліментами: "Вона прекрасна", "Гаряча", "Така красива і елегантна", "Чарівна", "Номер один", "Королева", "Прекрасне фото"...

Раніше ми писали, що Моніка демонструвала кежуал-лук і своє шикарне тіло.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України молодежьактрисакрасотаМоника Беллуччи
Читайте також
Їй точно 55? Сінді Кроуфорд захопила фанатів молодим зовнішнім виглядом
Несподіваний поворот: Анджеліна Джолі звинуватила Бреда Пітта в домашньому насильстві і готова пред'явити докази
Прогноз погоди