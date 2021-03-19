56-річна Моніка Беллуччі в розкішному вечірньому образі підкорила бездоганною фігурою

Моніка Беллуччі знову довела, що вона, як і раніше, одна з найкрасивіших жінок планети. Актриса знялася для бренду Dolce&Gabbana, з яким співпрацює вже давно.
Італійська легенда показала нову зйомку у себе в блозі, викликавши ажіотаж серед фанатів.
Моніка для зйомки вбралася в розкішний вечірній образ. Вишукане вечірнє плаття з декольте і сміливим розрізом по нозі відмінно підкреслило її струнку фігуру. Доповнили аутфіт крихітна сумочка з золотистої шкіри з великою пряжкою посередині. Останній штрих - макіяж з виразними очима і укладка легкою хвилею, яка зробила Моніку зорово неймовірно молодою.
Моніка стоїть на тлі розкішної природи, дивлячись у камеру з легкою посмішкою. Фанати при вигляді такої краси просто втратили дар мови, а потім засипали зірку компліментами: "Вона прекрасна", "Гаряча", "Така красива і елегантна", "Чарівна", "Номер один", "Королева", "Прекрасне фото"...
Раніше ми писали, що Моніка демонструвала кежуал-лук і своє шикарне тіло.