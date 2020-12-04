58-летняя Деми Мур похвасталась идеальной фигурой в стильном комбинезоне

Деми Мур в который раз доказала, что с годами становится только краше. 58-летняя звезда опубликовала фото, на котором примерила темно-синий комбинезон с укороченными рукавами. Вещь она удачно скомбинировала с коричневыми ботинками, а также очками-авиаторами. Она позирует на фоне живописного пейзажа, кружась и демонстрируя не только прекрасное расположение духа, но и роскошную фигуру.



Новое фото Деми (фото: instagram.com/demimoore)

58-летняя Деми выглядит столь соблазнительной и молодой, что поклонники просто не смогли сдержать слов восторга. "Очень красивая", "Выглядишь сказочно", "Ты выглядишь так красиво, леди", "Сегодня утром вы выглядите потрясающе! Какая вы красивая женщина! Вы держите себя в лучшей форме, и это видно!", "Потрясающе", "Прекрасна как всегда, а пейзаж только добавляет тебе красоты, принцесса", "Легенда", "Вот как можно так выглядеть?", "Вот как выглядеть удивительно, сильная женщина", - отметили фанаты бывшей жены Брюса Уиллиса.

Не меньше внимания они уделяют и детям актрисы. Не так давно Деми показала редкое фото, где позируют три уже взрослые дочери голливудской актрисы, которых она родила в браке с Брюсом Уиллисом. Семейное фото получилось милым и трогательным еще и потому, что подписала его Деми: "Мои девочки".