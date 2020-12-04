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58-річна Демі Мур похвалилася ідеальною фігурою в стильному комбінезоні

Автор: Lite

Демі Мур вкотре довела, що з роками стає тільки гарнішою. 58-річна зірка опублікувала фото, на якому приміряла темно-синій комбінезон з укороченими рукавами. Річ вона вдало скомбінувала з коричневими черевиками, а також окулярами-авіаторами. Вона позує на фоні мальовничого пейзажу, кружляючи і демонструючи не тільки прекрасний настрій, але і розкішну фігуру.


Нове фото Демі (фото: instagram.com/demimoore)

58-річна Демі виглядає настільки спокусливою і молодою, що шанувальники просто не змогли стримати слів захоплення. "Дуже красива", "Виглядаєш казково", "Ти виглядаєш так красиво, леді", "Сьогодні вранці ви виглядаєте приголомшливо! Яка ж ви красива жінка! Ви тримаєте себе в найкращій формі, і це видно!", "Приголомшливо", "Прекрасна як завжди, а пейзаж тільки додає тобі краси, принцеса", "Легенда", "Ось як можна так виглядати?", "Ось як виглядати дивно, сильна жінка", - відзначили фанати колишньої дружини Брюса Уілліса

Не менше уваги вони приділяють і дітям актриси. Не так давно Демі показала рідкісне фото, де позують вже три дорослі дочки голлівудської актриси, яких вона народила у шлюбі з Брюсом Уіллісом. Сімейне фото вийшло милим і зворушливим ще й тому, що підписала його Демі: "Мої дівчатка".

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Новини України звездаактрисаДеми Мур