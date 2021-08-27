58-летняя Деми Мур показала роскошное тело в купальнике: всегда молодая

Деми Мур - одна из самых популярных в сети голливудских знаменитостей. Экс-жена Брюса Уиллиса не боится демонстрировать свою жизнь с разных сторон, публикуя фото дочек , их мужей, детей бывшего мужа и свои собственные.

Деми Мур позирует на фото в красном купальнике с тонким поясом на талии и на тонких бретельках. Свои роскошные волосы Деми распустила по плечам. Макияж голливудской актрисе сделали в приглушенных тонах, с акцентом на пухлые губы и четкие брови. Мур прислонилась к стене, слегка наклонившись вперед и демонстрируя свою роскошную фигуру.

Деми Мур (фото: instagram.com/demimoore)

"Красное жаркое лето", - написала Деми под снимком. "Она так прекрасна", "Навсегда молодая", "Вы выглядите здоровой и потрясающей! Рад за тебя!!", "Абсолютно прекрасна", "Гламурная", "Великолепна", "Вау", "Милая", "По-прежнему выглядит так прекрасно", "Вау, Деми, ты так горяча. Мне нравится твой аутфит", "Сексуальная женщина", - пишут ей фолловеры.