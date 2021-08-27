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58-летняя Деми Мур показала роскошное тело в купальнике: всегда молодая

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США, Пятница 27 августа 2021 19:19
58-летняя Деми Мур показала роскошное тело в купальнике: всегда молодая Деми Мур (фото: Getty Images)
Автор: RBC.UA

Деми Мур - одна из самых популярных в сети голливудских знаменитостей. Экс-жена Брюса Уиллиса не боится демонстрировать свою жизнь с разных сторон, публикуя фото дочек, их мужей, детей бывшего мужа и свои собственные.

Новый откровенный кадр, как всегда, собрал массу восхищенных комментариев.

Деми Мур позирует на фото в красном купальнике с тонким поясом на талии и на тонких бретельках. Свои роскошные волосы Деми распустила по плечам. Макияж голливудской актрисе сделали в приглушенных тонах, с акцентом на пухлые губы и четкие брови. Мур прислонилась к стене, слегка наклонившись вперед и демонстрируя свою роскошную фигуру.

58-летняя Деми Мур показала роскошное тело в купальнике: всегда молодаяДеми Мур (фото: instagram.com/demimoore)

"Красное жаркое лето", - написала Деми под снимком. "Она так прекрасна", "Навсегда молодая", "Вы выглядите здоровой и потрясающей! Рад за тебя!!", "Абсолютно прекрасна", "Гламурная", "Великолепна", "Вау", "Милая", "По-прежнему выглядит так прекрасно", "Вау, Деми, ты так горяча. Мне нравится твой аутфит", "Сексуальная женщина", - пишут ей фолловеры.

Напомним, ранее Деми Мур показала фото из реальной жизни, на котором она предстала без макияжа и в простом домашнем образе. Выглядит звезда по-прежнему восхитительно!

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