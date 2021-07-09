58-летняя Деми Мур покорила подтянутым телом в купальнике

Деми Мур примерила несколько купальников, которые подчеркнули подтянутое тело актрисы и ее цветущий внешний вид. Сама она написала длинный пост, посвященный сотрудничеству с брендом. А также любви к своим дочерям.

Деми Мур с дочками (фото: instagram.com/demimoore)

"За последний год связь стала важнее, чем когда-либо. Я была сторонником @AndieSwim с самого начала в качестве инвестора, и сейчас, как никогда раньше, я рада присоединиться к ним и приветствовать лето свободы и единения… Для меня было важно привлечь моих дочерей к этой кампании, и я надеюсь, что другие воспользуются возможностями в своей жизни, чтобы создать значимые связи и праздновать каждое мгновение с людьми, которых они любят", - написала она.

"Andie Swim - бренд для разных поколений, поэтому я была очень рада, когда Деми предложила сняться с ее дочерьми. Это идеально отражает концепцию бренда, плюс ко всему это первый раз, когда Деми участвует в одной рекламной кампании вместе со всеми девочками", - прокомментировал участие знаменитой семьи генеральный директор Andie Swim Мелани Трэвис.