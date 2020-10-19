62-летняя мама Дана Балана сражает мужчин наповал пышными формами (фото)

Людмила Балан поразила невероятной красотой в свои 62 года
62-летняя Людмила Балан поражает своей неувядающей красотой, сражая наповал мужчин. Известная молдавская певица и телеведущая снова доказывает, что возраст красоте не помеха.
Девушка (не побоимся этого слова) часто позирует для Instagram в откровенных нарядах, которые выгодно подчеркивают ее фигуру.
На одном из фото Людмила в коротком белом платье с довольно открытым верхом. Она кокетливо позирует у парапета на берегу водоема.
Людмила Балан (фото: instagram.com/ludmilabalan_tantiludmila)
На втором фото красотка - в спортивном костюме, что никак не умаляет ее красоту и сексуальность. Напротив, наряд подчеркивает идеальные изгибы блондинки.
Людмила Балан (фото: instagram.com/ludmilabalan_tantiludmila)
Поклонники в Instagram оставляют массу восторженных комментариев в адрес мамы Дана Балана.
Интересно, что о фантастической маме Дана Балана украинцы узнали в апреле во время прямого эфира "Голоса країни" 10. Она феноменально ворвалась на сцену, которую зажгла свадебной песней. Людмила впервые познакомилась с Тиной Кароль, которой приписывают роман с ее сыном.
Ранее мы также писали, что Людмила Балан поразила пышной грудью.