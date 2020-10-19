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62-летняя мама Дана Балана сражает мужчин наповал пышными формами (фото)

Автор: Светлана Мащенко

Людмила Балан поразила невероятной красотой в свои 62 года

62-летняя Людмила Балан поражает своей неувядающей красотой, сражая наповал мужчин. Известная молдавская певица и телеведущая снова доказывает, что возраст красоте не помеха.

Девушка (не побоимся этого слова) часто позирует для Instagram в откровенных нарядах, которые выгодно подчеркивают ее фигуру.

На одном из фото Людмила в коротком белом платье с довольно открытым верхом. Она кокетливо позирует у парапета на берегу водоема.

Людмила Балан (фото: instagram.com/ludmilabalan_tantiludmila)

На втором фото красотка - в спортивном костюме, что никак не умаляет ее красоту и сексуальность. Напротив, наряд подчеркивает идеальные изгибы блондинки.

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Людмила Балан (фото: instagram.com/ludmilabalan_tantiludmila)

Поклонники в Instagram оставляют массу восторженных комментариев в адрес мамы Дана Балана.

  • "Людмила, Вы лучик солнца вселяющий надежду;
  • Как всегда, на высшем уровне;
  • Вы бесподобны! Графиня сердец!
  • Пример чистоты мысли и красоты тела;
  • Неважно, что там в паспорте написано! Девочка, что внутри меня никуда не делась... Это про Вас, милая Людмила", - адресуют Людмиле теплые слова ее поклонники.

Интересно, что о фантастической маме Дана Балана украинцы узнали в апреле во время прямого эфира "Голоса країни" 10. Она феноменально ворвалась на сцену, которую зажгла свадебной песней. Людмила впервые познакомилась с Тиной Кароль, которой приписывают роман с ее сыном.

Ранее мы также писали, что Людмила Балан поразила пышной грудью.

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