62-річна мама Дана Балана вражає чоловіків наповал пишними формами (фото)

62-річна Людмила Балан вражає своєю нев'янучою красою чоловіків наповал. Відома молдавська співачка і телеведуча знову доводить, що вік красі не перешкода.

Дівчина (не побоїмося цього слова) часто позує для Instagram у відвертих вбраннях, які вигідно підкреслюють її фігуру.

На одному з фото Людмила в короткій білій сукні з досить відкритим верхом. Вона кокетливо позує біля парапету на березі водойми.

Людмила Балан (фото: instagram.com/ludmilabalan_tantiludmila)

На другому фото красуня - в спортивному костюмі, що ніяк не применшує її красу і сексуальність. Навпаки, вбрання підкреслює ідеальні вигини білявки.

Людмила Балан (фото: instagram.com/ludmilabalan_tantiludmila)

Шанувальники в Instagram залишають масу захоплених коментарів на адресу мами Дана Балана.

"Людмила, Ви промінчик сонця, що вселяє надію;

Як завжди, на вищому рівні;

Ви надзвичайна! Графиня сердець!

Приклад чистоти думки і краси тіла;

Неважливо, що там в паспорті написано! Дівчинка, що всередині мене нікуди не поділася... Це про Вас, мила Людмила", - адресують Людмилі теплі слова її шанувальники.

Цікаво, що про фантастичну маму Дана Балана українці дізналися у квітні під час прямого ефіру "Голосу країни" 10. Вона феноменально увірвалася на сцену, яку запалила весільною піснею. Людмила вперше познайомилася з Тіною Кароль, якій приписують роман з її сином.

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