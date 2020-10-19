62-річна мама Дана Балана вражає чоловіків наповал пишними формами (фото)

Людмила Балан вразила неймовірною красою в свої 62 роки
62-річна Людмила Балан вражає своєю нев'янучою красою чоловіків наповал. Відома молдавська співачка і телеведуча знову доводить, що вік красі не перешкода.
Дівчина (не побоїмося цього слова) часто позує для Instagram у відвертих вбраннях, які вигідно підкреслюють її фігуру.
На одному з фото Людмила в короткій білій сукні з досить відкритим верхом. Вона кокетливо позує біля парапету на березі водойми.
Людмила Балан (фото: instagram.com/ludmilabalan_tantiludmila)
На другому фото красуня - в спортивному костюмі, що ніяк не применшує її красу і сексуальність. Навпаки, вбрання підкреслює ідеальні вигини білявки.
Людмила Балан (фото: instagram.com/ludmilabalan_tantiludmila)
Шанувальники в Instagram залишають масу захоплених коментарів на адресу мами Дана Балана.
Цікаво, що про фантастичну маму Дана Балана українці дізналися у квітні під час прямого ефіру "Голосу країни" 10. Вона феноменально увірвалася на сцену, яку запалила весільною піснею. Людмила вперше познайомилася з Тіною Кароль, якій приписують роман з її сином.
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