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Афродита! Нежная Шоптенко в бикини всколыхнула сеть точеными формами

Автор: Lite

Алена Шоптенко ассоцируется у поклонников Танцев со звездами с грацией, пластикой и колоссальным трудолюбием. Танцовщица и хореограф превосходно двигается, а также является обладательницей стройных форм, которые безупречно смотрятся даже в откровенным концертных костюмах. Впрочем, Алена не спешила показывать фигуру в купальнике, но сделала исключение во время отдыха в ОАЭ.

На своей страничке в Instagram она опубликовала пляжный кадр, на котором изображена в бикини.

Шоколадный бандо и плавки мятного оттенка отлично сели на стройные формы хореографа. Она показала, что находится в отличной спортивной форме, а ее тело выгладит подтянутым и рельефным.

"Я обещала фото в купальнике", - подписала снимок Алена.

Алена позировала на пляже в ОАЭ (фото: instagram.com/alena_shoptenko)

Подписчики знаменитости с интересом рассматривали сделанный на закате кадр и восхищались ее фигурой.

  • Красавица Алена. Многим пример для подражания
  • Фигура бальницы. Вы красавица
  • Прекрасная фигура, пусть все завидуют
  • Классные ноги
  • Шикарная фигура
  • Секси бомба
  • Алена, Вы такая живая, настоящая! Очень красивая!
  • Афродита!

Также Шоптенко показала, как релаксирует у воды и наслаждается шумом волн и ласковым солнцем.

Алена релаксирует на пляже (фото: instagram.com/alena_shoptenko)

К слову, Алена периодически радует поклонников, устраивая им онлайн мастер-классы по танцам, где учит различным движениям и связкам.

Напомним, что ранее Алена Шоптенко покорила сеть стрип-пластикой в полумраке.

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Новости Украины Алена Шоптенко
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