Афродіта! Ніжна Шоптенко в бікіні сколихнула мережу точеними формами

Олена Шоптенко асоціюється у шанувальників Танців з зірками з грацією, пластикою і колосальною працьовитістю. Танцівниця і хореограф чудово рухається, а також є володаркою струнких форм, які бездоганно виглядають навіть відвертим концертних костюмах. Втім, Олена не поспішала показувати фігуру в купальнику, але зробила виняток під час відпочинку в ОАЕ.
На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала пляжний кадр, на якому зображена в бікіні.
Шоколадний бандо і плавки м'ятного відтінку відмінно сіли на стрункі форми хореографа. Вона показала, що знаходиться у відмінній спортивній формі, а її тіло виглядає підтягнутим і рельєфним.
"Я обіцяла фото в купальнику", - підписала знімок Олена.
Альона позувала на пляжі в ОАЕ (фото: instagram.com/alena_shoptenko)
Підписники знаменитості з цікавістю розглядали зроблений на заході сонця кадр і захоплювалися її фігурою.
Також Шоптенко показала, як релаксує біля води і насолоджується шумом хвиль і ласкавим сонцем.
Олена релаксує на пляжі (фото: instagram.com/alena_shoptenko)
До речі, Олена періодично радує шанувальників, влаштовуючи їм онлайн майстер-класи з танців, де навчає різним рухам і зв'язкам.
Нагадаємо, що раніше Олена Шоптенко підкорила мережу стрип-пластикою в напівтемряві.