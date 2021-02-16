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Афродіта! Ніжна Шоптенко в бікіні сколихнула мережу точеними формами

Автор: Lite

Олена Шоптенко асоціюється у шанувальників Танців з зірками з грацією, пластикою і колосальною працьовитістю. Танцівниця і хореограф чудово рухається, а також є володаркою струнких форм, які бездоганно виглядають навіть відвертим концертних костюмах. Втім, Олена не поспішала показувати фігуру в купальнику, але зробила виняток під час відпочинку в ОАЕ.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала пляжний кадр, на якому зображена в бікіні.

Шоколадний бандо і плавки м'ятного відтінку відмінно сіли на стрункі форми хореографа. Вона показала, що знаходиться у відмінній спортивній формі, а її тіло виглядає підтягнутим і рельєфним.

"Я обіцяла фото в купальнику", - підписала знімок Олена.

Альона позувала на пляжі в ОАЕ (фото: instagram.com/alena_shoptenko)

Підписники знаменитості з цікавістю розглядали зроблений на заході сонця кадр і захоплювалися її фігурою.

  • Красуня Альона. Багатьом приклад для наслідування
  • Фігура бальницы. Ви красуня
  • Прекрасна фігура, нехай всі заздрять
  • Класні ноги
  • Шикарна фігура
  • Сексі бомба
  • Альона, Ви така жива, справжня! Дуже красива!
  • Афродіта!

Також Шоптенко показала, як релаксує біля води і насолоджується шумом хвиль і ласкавим сонцем.

Олена релаксує на пляжі (фото: instagram.com/alena_shoptenko)

До речі, Олена періодично радує шанувальників, влаштовуючи їм онлайн майстер-класи з танців, де навчає різним рухам і зв'язкам.

Нагадаємо, що раніше Олена Шоптенко підкорила мережу стрип-пластикою в напівтемряві.

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Новини України Алена Шоптенко
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