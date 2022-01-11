Алан Бадоев отравился в джунглях Коста-Рики в свой день рождения (фото)

Впрочем, сложная транспортировка к месту назначения оказалась далеко не единственным испытанием.

Бадоеву пришлось пережить пищевое отравление, которое, впрочем, Алан, привыкший к любым трудностям, воспринял легко и по-философски, как своеобразный челлендж.

"Смысл этого отравления был в том, чтобы я устроил себе вместе с физической еще и ментальную чистку", - улыбается режиссер.

Алан Бадоев на Коста-Рике (фото: instagram.com/alanbadoev)

Кульминационным моментом дня рождения в джунглях стала встреча с целой стаей обезьян-ревунов - их считают самыми громкими наземными животными в мире, чей вой слышен на расстоянии нескольких километров.

Алан и на эту проверку на стрессоустойчивость отреагировал с пониманием.

"Громкие раскаты рева этих созданий в 6 утра вначале сильно меня испугали, а затем указали на то, что моя цель достигнута. Я готов начать свой 41-й год в гармонии с природой и наполнить себя до горлышка новыми впечатлениями. Просто жить - это и есть счастье, а жить и создавать что-то - большая приятная ответственность. Важно дарить любовь, важно быть честным, важно просто быть", - написал режиссер в своем Instagram.