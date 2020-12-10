В альбоме этой песни не будет: Потап рассказал о дуэте с Бузовой

Украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) прокомментировал волну возмущения из-за его намерения сотрудничать с российской певицей Ольгой Бузовой.

Артист заявил, что дуэт с Ольгой Бузовой очень интересный и веселый, который также привлекает внимание. При этом одновременно с этим эта новость вызвала у некоторых людей неоднозначную реакцию. Об этом он рассказал в интервью "Зе Интервьюер".

"Я слышу всех. Меньше всего я хотел вызвать вот этот хейт и крайнюю позицию. Поэтому в альбоме Kyivstyle этой песни не будет", - заявил Потап.

Он также рассказал о видео, которое опубликовал на своей странице в Instagram. На нем рэпер обидел украинцев, которые написали гневные комментарии по поводу дуэта с Бузовой, назвав их "долбодятлами".

"В этот раз меня занесло. Ну, с кем не бывает. Зато долго зла не держу ни на кого. Очень хочу, чтобы меня правильно услышали и поняли. Моя позиция - это любовь. Я выбираю любить, а не ненавидеть. Я выбираю созидать и строить, а не разрушать", - отметил Потап.

Артист также прокомментировал ситуацию с клипом своей подопечной Нади Дорофеевой, которая выпустила первый сингл Gorit уже как сольная певица DOROFEEVA.

Некоторые сцены из видео были сняты на Алее Героев Небесной сотни, и Надя там танцевала практически полуголая. Многие этого не поняли и в сети разгорелся скандал.

Потап от лица всей компании принес еще раз извинения и подчеркнул, что этим видео не хотел никого обидеть.

Потап прокомментировал дуэт с Ольгой Бузовой (видео: YouTube)

Напомним, мы писали о том, как начался скандал с Потапом и какой резонанс он вызвал в сети.

Ранее стали известны подробности драки Потапа с мужем экс-"ВИА Гры" Алены Винницкой.