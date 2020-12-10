В альбомі цієї пісні не буде: Потап розповів про дует з Бузовою

Український репер та продюсер Потап (Олексій Потапенко) прокоментував хвилю обурення через його наміри співпрацювати з російською співачкою Ольгою Бузовою.

Артист заявив, що дует з Ольгою Бузової дуже цікавий і веселий, який також привертає увагу. При цьому одночасно з цим ця новина викликала у деяких людей неоднозначну реакцію. Про це він розповів в інтерв'ю "Зе Інтерв'юер".

"Я чую всіх. Найменше я хотів викликати ось цей хейт і крайню позицію. Тому в альбомі Kyivstyle цієї пісні не буде", - заявив Потап.

Він також розповів про відео, яке опублікував на своїй сторінці в Instagram. На ньому репер образив українців, які написали гнівні коментарі з приводу дуету з Бузовою, назвавши їх "довбодятлами".

"На цей раз мене занесло. Ну, з ким не буває. Зате довго зла не тримаю ні на кого. Дуже хочу, щоб мене правильно почули і зрозуміли. Моя позиція - це любов. Я вибираю любити, а не ненавидіти. Я вибираю творити й будувати, а не руйнувати", - зауважив Потап.

Артист також прокоментував ситуацію з кліпом своєї підопічної Наді Дорофєєвої, яка випустила перший сингл Gorit вже як сольна співачка DOROFEEVA.

Деякі сцени з відео були зняті на Алеї Героїв Небесної сотні, і Надя там танцювала практично напівгола. Багато хто цього не зрозумів і в мережі розгорівся скандал.

Потап від імені всієї компанії приніс ще раз вибачення і підкреслив, що цим відео не хотів нікого образити.

Потап прокоментував дует з Ольгою Бузової (відео: YouTube)

Нагадаємо, ми писали про те, як почався скандал з Потапом і який він викликав резонанс в мережі.

Раніше стали відомі подробиці бійки Потапа з чоловіком екс-"ВІА Гри" Альони Вінницької.