Алина Гросу, Джамала и Настя Каменских рассказали, как прийти в форму к пляжному сезону

Так, Настя Каменских призналась - набрала несколько лишних килограммов во время съемок своего реалити в Мексике. И уже активно приводит свое тело в порядок.

"Ротик надо закрыть и все. Вы знаете, что только 20% успеха зависит от занятий спортом и 80% - это пища, которую мы употребляем", - рассказала Каменских.

О важности еды при похудении знает и поющий ректор Михаил Поплавский: именно благодаря отказу от некоторых продуктов он уже изрядно сбросил вес.

"Похудел на 8 кг! Я месяц готовился к национальной премии "Українська пісня року"! Отказался от всех колбас, жирной пищи и от овощей, потому что там много нитратов. А еще исключил всю молочку", - поделился Поплавский.

Джамала рассказала, как привести себя в форму (фото: instagram.com/jamalajaaa)

А вот певица Джамала от вкусненького отказываться не собирается! Поэтому нашла такую диету - чтобы и есть, и худеть.

"Советую очень калорийное есть в первой половине дня - до 13:00 или до 15:00 - все! Уже ела и бургеры, и пасту! Я не из тех "ЗОЖников", не хочу отказываться от всех вкусных блюд. Я очень люблю крымско-татарскую кухню: плов, янтык, манты. Я это все ем, но теперь до часа дня!" - призналась певица Джамала.

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С такой диетой Джамала уже избавилась от лишних килограммов и к лету готова! Как и обладатель главных усов страны – Павел Зибров. Певец уверяет – все благодаря физической активности – артист много времени работает на огороде и в саду.

Готовит тело к лету и певица GROSU. Звезда поделилась собственным новомодным лайфхаком похудения.

Алина Гросу худеет при помощи токов (фото: instagram.com/alina_grosu)

"Занимаюсь спортом под током. Это когда на тебя цепляют специальные принадлежности и поступает ток. Смачивают, пускают импульсы и у тебя сокращаются мышцы - ты очень-очень быстро подтягиваешься. Меньше целлюлита, его вообще может не быть, то есть фигура становится очень подтянутая", - рассказала GROSU.