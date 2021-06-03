Аліна Гросу, Джамала і Настя Каменських розповіли, як прийти у форму до пляжного сезону

Так, Настя Каменських зізналася - набрала кілька зайвих кілограмів під час зйомок свого реаліті в Мексиці. І вже активно приводить своє тіло в порядок.

"Ротик треба закрити і все. Ви знаєте, що тільки 20% успіху залежить від занять спортом і 80% - це їжа, яку ми вживаємо", - розповіла Каменських.

Про важливість їжі при схудненні знає і співаючий ректор Михайло Поплавський: саме завдяки відмові від деяких продуктів він вже неабияк скинув вагу.

"Схуд на 8 кг! Я місяць готувався до Національної премії "Українська пісня року"! Відмовився від усіх ковбас, жирної їжі і від овочів, тому що там багато нітратів. А ще виключив всю молочку", - поділився Поплавський.

Джамала розповіла, як привести себе у форму (фото: instagram.com/jamalajaaa)

А ось співачка Джамала від смачненького відмовлятися не збирається! Тому знайшла таку дієту - щоб і їсти, і худнути.

"Раджу дуже калорійне їсти в першій половині дня - до 13:00 або до 15:00 - все! Вже їла і бургери, і пасту! Я не з тих "ЗСЖ", не хочу відмовлятися від усіх смачних страв. Я дуже люблю кримсько-татарську кухню: плов, янтик, манти. Я це все їм, але тепер до години дня!" - зізналася співачка Джамала.

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З такою дієтою Джамала вже позбулася зайвих кілограмів і до літа готова! Як і володар головних вусів країни - Павло Зібров. Співак запевняє - все завдяки фізичній активності, артист багато часу працює на городі і в саду.

Готує тіло до літа і співачка GROSU. Зірка поділилася власним новомодним лайфхаком схуднення.

Аліна Гросу худне за допомогою струмів (фото: instagram.com/alina_grosu)

"Займаюся спортом під струмом. Це коли на тебе чіпляють спеціальне приладдя і надходить струм. Змочують, пускають імпульси і у тебе скорочуються м'язи - ти дуже-дуже швидко підтягуєшся. Менше целюліту, його взагалі може не бути, тобто фігура стає дуже підтягнута", - розповіла GROSU.