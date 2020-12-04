Алина Гросу рассказала о психическом расстройстве: такое произошло впервые

Алина Гросу рассказала о необычном опыте, когда ей пришлось столкнуться с психическим расстройством. Певице довелось перевоплотиться в сложный образ для новой драмы "Двое над пропастью". В фильме ей досталась одна из главных ролей.

На съемочной площадке певица испытала гамму чувств и переживаний сумасшедшей. Кроме того Гросу презентовала песню "Удержи меня", которая станет саундтреком к фильму.

Несмотря на трудную роль, Алина признается, что это был очень интересный опыт. И побыть не собой в кадре - очень увлекательно.

"Такой сложной и интересной роли для себя в качестве актрисы я еще не помню! К тому же, на меня впервые в моей актерской практике надевали "посадки" с искусственной кровью. Это особенное приспособление, которое имитирует ранения", - говорит Алина.

Алина Гросу сыграла психическое расстройство в новом фильме

Интересно, что большинство эпизодов было снять на крышах Киева. Весь процесс занял около двух недель.

А вот в конце съемок часть команды, с Алиной включительно, заболела коронавирусом. К счастью, болезнь у всех прошла в легкой форме.

Напомним, что недавно Алина Гросу развелась с мужем после скоротечного брака.

Ранее мы писали, что Алина Гросу неоднозначно высказалась про свой переезд в Москву и сотрудничество с Григорием Лепсом.