Аліна Гросу розповіла про психічний розлад: таке сталося вперше

Аліна Гросу розповіла про незвичайний досвід, коли їй довелося зіткнутися з психічним розладом. Співачці мала перевтілитися в складний образ для нової драми "Двоє над прірвою". У фільмі їй дісталася одна з головних ролей.

На знімальному майданчику співачка відчула гаму почуттів і переживань божевільної. Крім того Гросу презентувала пісню "Утримай мене", яка стане саундтреком до фільму.

Незважаючи на важку роль, Аліна зізнається, що це був дуже цікавий досвід. І побути не собою в кадрі - дуже захоплююче.

"Такої складної і цікавої ролі для себе в якості актриси я ще не пам'ятаю! До того ж, на мене вперше в моїй акторській практиці одягали "посадки" з штучною кров'ю. Це особливе пристосування, яке імітує поранення", - каже Аліна.

Аліна Гросу зіграла психічний розлад в новому фільмі

Цікаво, що більшість епізодів було знято на дахах Києва. Весь процес зайняв близько двох тижнів.

А ось в кінці зйомок частина команди, з Аліною включно, захворіла на коронавірус. На щастя, хвороба у всіх пройшла в легкій формі.

Нагадаємо, що нещодавно Аліна Гросу розлучилася з чоловіком після швидкоплинного шлюбу.

Раніше ми писали, що Аліна Гросу неоднозначно висловилася про свій переїзд до Москви і співробітництво з Григорієм Лепсом.