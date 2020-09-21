Алина Гросу развелась с мужем: это было, как гром среди ясного неба

Певица Алина Гросу развелась со своим супругом Александром Комковым. Грандиозная свадьба состоялась летом 2019 года. Через полгода пара разбежалась, но еще почти полгода певица хранила это в секрете. Алина Гросу откровенно рассказала после долгого молчания, что между ними произошло.

Шикарное торжество Алина и Александр устроили в итальянском замке, и оно обошлось паре в 100 тысяч евро. До свадьбы певица и бизнесмен были вместе больше четырех лет.

"Еще в декабре мне Саша, ни с чего абсолютно, сказал: "Давай поживем отдельно. Я не знаю, как тебе предложить, но я бы, возможно, попытался б на месяц, но если я кого-то найду, то тебе же будет больно через две недели". Я не могла ему это простить, потому что ты или хочешь жить со мной, или пробуешь что-то другое, если ты не напробывался до того, как мы поженились... Ну, что это? Зачем это все?" – рассказала Алина Гросу в интервью для программы ЖВЛ.

Она отметила, что предложение мужа было для нее неожиданным. Она с трудом нашла в себе силы, чтобы собрать вещи и переехать. Первое время она пыталась поговорить с мужем, помириться, плакала.

"Это не было как гром среди ясного неба, но, чтобы так, я не думала. Думала, поговорим, к чему придем, но так, чтобы разъезжаться, разбегаться... Это да, это был шок", - призналась певица.

Одной из причин развода Алина Гросу считает то, что ее муж мог встретить кого-то, пока она была погружена в работу.

"Мы, когда сошлись уже без родителей, то стало понятно, что больше работаю и зарабатываю я. Я думаю, что это влияло морально. Для меня это не самое главное, главнее, чтобы человек хотел самореализоваться и идти в гору. Он очень много планировал, а я люблю, когда меньше планируют и больше делают", - добавила артистка.

Остаться с экс-супругом друзьями у них не вышло, так как Александр отверг это предложение. Сейчас она не стремится к новым отношениям и честно признается, что боится связывать свою жизнь с кем-то еще.

Алина Гросу развелась со своим мужем-бизнесменом Александром Комковым.

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