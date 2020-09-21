Аліна Гросу розлучилася з чоловіком: це було, як гром серед ясного неба

Співачка Аліна Гросу розлучилася зі своїм чоловіком Олександром Комковим. Грандіозне весілля відбулося влітку 2019 року. Через пів року пара розбіглася, але ще майже пів року співачка зберігала це в секреті. Аліна Гросу відверто розповіла після довгого мовчання, що між ними сталося.

Шикарне свято Аліна та Олександр влаштували в італійському замку, і воно обійшлося парі в 100 тисяч євро. До весілля співачка і бізнесмен були разом понад чотири роки.

"Ще в грудні мені Саша, ні з чого абсолютно, сказав: "Давай поживемо окремо. Я не знаю, як тобі запропонувати, але я б, можливо, спробував би на місяць, але якщо я когось знайду, то тобі ж буде боляче через два тижні ". Я не могла йому це пробачити, тому що ти або хочеш жити зі мною, або пробуєш щось інше, якщо ти не напробувався до того, як ми одружилися ... Ну, що це? Навіщо це все? " - розповіла Аліна Гросу в інтерв'ю для програми ЖВЛ.

Вона зазначила, що пропозиція чоловіка була для неї несподіваною. Вона насилу знайшла в собі сили, щоб зібрати речі та переїхати. Перший час вона намагалася поговорити з чоловіком, помиритися, плакала.

"Це не було як грім серед ясного неба, але, щоб так, я не думала. Думала, поговоримо, до чогось прийдемо, але так, щоб роз'їжджатися, розбігатися ... Це так, це був шок", - зізналася співачка.

Однією з причин розлучення Аліна Гросу вважає те, що її чоловік міг зустріти когось, поки вона була занурена в роботу.

"Ми, коли зійшлися вже без батьків, то стало зрозуміло, що більше працюю і заробляю я. Я думаю, що це впливало морально. Для мене це не найголовніше, найголовніше, щоб людина хотіла самореалізуватися і йти в гору. Він дуже багато планував, а я люблю, коли менше планують і більше роблять ", - додала артистка.

Залишитися з ексчоловіком друзями у них не вийшло, оскільки Олександр відкинув цю пропозицію. Зараз вона не прагне до нових відносин і чесно зізнається, що боїться пов'язувати своє життя з кимось ще.

Аліна Гросу розлучилася зі своїм чоловіком-бізнесменом Олександром Комковим.

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