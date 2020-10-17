Алина Гросу высказалась о романе с популярным актером и истинных причинах развода

Алина Гросу недавно сделала откровенное признание о своем браке – певица полгода назад разошлась с российским бизнесменом Александром Комковым. Артистка долго скрывала истинную причину разрыва, но позже проговорилась о том, что инициатором стал ее муж, а в отношения пары вмешалась третья сторона – другая женщина. В непростой период певицу поддерживал ее друг и коллега актер Роман Полянский, с которым Гросу приписывают роман. На вопрос, так ли это звезда ответила в интервью журналистке Наталье Влащенко, которое опубликовано на YouTube-канале Vласть vs Vлащенко.

По словам певицы, в начале знакомства ее будущий муж не поверил, что можно совмещать успешную карьеру и отношения, но Алина доказала ему, что это реально. Причиной разрыва стала не тотальная загруженность артистки, а совершенно другие факторы.

"Во-первых, отношения себя немножко изжили. Раньше мы практически все время вместе проводили. Первоначальная страсть угасает. Ему хотелось потихоньку больше проводить время с друзьями, я начала больше отдаляться в работу. Интересы поменялись. С другой стороны, я работала, куда-то стремилась, а у него были в основном только планы", - пояснила Алина.

Алина смогла доказать экс-супругу, что умеет совмещать карьеру и личную жизнь (фото: instagram.com/alina_grosu)

Официально у Александра был бизнес – компьютерные клубы. Алина пожаловалась, что муж "20 часов проводил за компьютером". Бюджет у пары был общим, но певица отметила, что большая часть совместного дохода – это были ее средства. "Я очень терпеливый человек. Я могла принять-понять многое", - уточнила артистка.

Алина прокомментировала слухи о своем романе с актером и режиссером Романом Полянским. Коллеги вместе проводят много времени не только на съемочной площадке, но и за ее пределами, а также артист сопровождает певицу на интервью.

Алине активно приписывают роман с актером Ромаом Полянским (Фото: instagram.com/alina_grosu)

"Мы очень много времени проводим – работаем вместе, снимаемся вместе. На данный момент это очень честная дружба. Накручивать пиар отношениями или псевдоотношениями я не хочу и больше никогда это делать не буду. Я только развелась, только отхожу. Неправильно куда-то спешить. Во-вторых, когда вы два публичных человека, лучше остепеняться и в первую очередь дружить", - уклончиво ответила певица.

Алина Гросу откровенно рассказала о своем браке и романе с коллегой

Напомним, что ранее близкий друг бывшего мужа Алины Гросу назвал свою версию развода пары.