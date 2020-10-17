Аліна Гросу висловилася про роман з популярним актором і справжні причини розлучення

Аліна Гросу нещодавно зробила відверте зізнання про свій шлюб – співачка півроку тому розійшлася з російським бізнесменом Олександром Комковим. Артистка довго приховувала справжню причину розриву, але пізніше проговорилася про те, що ініціатором став її чоловік, а у стосунки пари втрутилася третя сторона – інша жінка. У непростий період співачку підтримував її друг і колега актор Роман Полянський, з яким Гросу приписують роман. На питання, чи це так зірка відповіла в інтерв'ю журналістці Наталії Влащенко, яке опубліковане на YouTube-каналі Vласть vs Vлащенко.

За словами співачки, на початку знайомства її майбутній чоловік не повірив, що можна поєднувати успішну кар'єру і стосунки, але Аліна довела йому, що це реально. Причиною розриву стала не тотальна завантаженість артистки, а зовсім інші чинники.

"По-перше, стосунки зжили себе трошки. Раніше ми практично весь час проводили разом. Первісна пристрасть згасає. Йому хотілося потихеньку більше проводити час з друзями, я почала більше віддалятися в роботу. Інтереси змінилися. З іншого боку, я працювала, до чогось прагнула, а у нього були в основному тільки плани", - пояснила Аліна.

Аліна змогла довести екс-чоловіку, що вміє поєднувати кар'єру і особисте життя (фото: instagram.com/alina_grosu)

Офіційно в Олександра був бізнес – комп'ютерні клуби. Аліна поскаржилася, що чоловік "20 годин проводив за комп'ютером". Бюджет у пари був спільним, але співачка зазначила, що більша частина загального прибутку – це були її кошти. "Я дуже терпляча людина. Я могла прийняти, зрозуміти багато", - уточнила артистка.

Аліна прокоментувала чутки про свій роман з актором і режисером Романом Полянським. Колеги проводять разом багато часу не тільки на знімальному майданчику, але і за його межами, а також артист супроводжує співачку на інтерв'ю.

Аліні активно приписують роман з актором Ромаом Полянським (Фото: instagram.com/alina_grosu)

"Ми дуже багато часу проводимо – працюємо разом, знімаємося разом. На даний момент це дуже чесна дружба. Накручувати піар стосунками або псевдостосунками я не хочу і більше ніколи так робити не буду. Я щойно розлучилася, тільки відходжу. Неправильно кудись поспішати. По-друге, коли ви дві публічні людини, краще бути розсудливими і в першу чергу дружити", - ухильно відповіла співачка.

Аліна Гросу відверто розповіла про свій шлюб і роман з колегою

Нагадаємо, що раніше близький друг колишнього чоловіка Аліни Гросу назвав свою версію розлучення пари.