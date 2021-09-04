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Alyona Alyona переехала к бойфренду и показала фото с избранником

Автор: Марина Настевич

Известная украинская рэперша Alyona Alyona переехала к своему бойфренду Денису и даже показала милое фото с возлюбленным.

О подробностях переезда и своих эмоция артистка рассказала в Instagram.

На снимке Алена Савраненко (настоящее имя исполнительницы, - прим.ред.) запечатлена в спортивном костюме с вазоном в руках. Рядом стоит ее парень Денис в шортах и футболке, а лицо он закрыл пакетами с вещами избранницы.

Alyona Alyona призналась, что несмотря на то, что уже живет с любимым, вопрос с вещами пока до конца не решила.

"И хотя я уже живу в Дениса, часть моих вещей остается на старой квартире. Впервые в жизни мой переезд состоял из трех этапов: основную часть вещей я перевезла к Денису, остальную часть я повезла в Барышевку. Еще часть вещей это мои съемочные луки, которые я отвезу на склад в мой офис. Остался последний этап, приехать в старую комнату, вымыть ее и поблагодарить за все, что в ней происходило", - поделилась звезда.

Также рэперша рассказала о первом утре в новом статусе.

"Первое утро в статусе человека, который живет со своим парнем, было очень приятным и замечательным. Теперь я понимаю, почему Денис - это тот человек, с которым мне действительно хочется жить долго и счастливо. Теперь каждую ночь перед сном я провожу время со своим человеком", - призналась счастливая девушка.

Alyona Alyona переехала к своему парню Денису (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

В комментариях поклонники засыпали звезду поздравлениями и желают им с Денисом счастья и взаимопонимания.

  • Бажаю щоб ваші стосунки перейшли в етап під назвою "сім'я
  • Чудова справа! Бажаю вам багато порозуміння!
  • Бажаю, щоб навіть побутові речі були романтичними, кохання вам
  • Ох і відхопив же хтось перлину!
  • Бажаю цьому кораблю непотоплюваності!
  • Кохання, поваги, розуміння та жіночого щастя
  • Головне аби Ви були щасливі
  • Щоб кожен ранок в цьому статусі був дуже приємним і чудовим
  • Удачі і довгих щасливих літ разом!
  • Нескінченного кохання
  • Поздравляю! От всей души желаю счастливой совместной жизни

Ранее мы писали, что Alyona Alyona рассекретила имя своего бойфренда и его профессию.

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Alyona Alyona