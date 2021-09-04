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Alyona Alyona переїхала до бойфренда і показала фото з обранцем

Автор: Марина Настевич

Відома українська реперша Alyona Alyona переїхала до свого бойфренда Деніса і навіть показала миле фото з коханим.

Про подробиці переїзду і свої емоції артистка розповіла в Instagram.

На знімку Олена Савраненко (справжнє ім'я виконавиці, - прим.ред.) відображена в спортивному костюмі з вазоном в руках. Поруч стоїть її хлопець Денис в шортах і футболці, а обличчя він закрив пакетами з речами обраниці.

Alyona Alyona зізналася, що незважаючи на те, що вже живе з коханим, питання з речами поки до кінця не вирішила.

"І хоча я вже живу в Дениса, частина моїх речей залишається на старій квартирі. Вперше в житті мій переїзд складався з трьох етапів: основну частину речей я перевезла до Дениса, іншу частину я повезла на Баришівку. Ще частина речей це мої знімальні луки, які я відвезу на склад до мого офісу. Залишився останній етап, приїхати в стару кімнату, вимити її та подякувати за все, що в ній відбувалося", - поділилася зірка.

Також реперша розповіла про перший ранок у новому статусі.

"Перший ранок в статусі людини, яка живе зі своїм хлопцем був дуже приємним і чудовим. Тепер я розумію чому Денис - це та людина, з якою мені дійсно хочеться жити довго і щасливо. Тепер кожну ночь перед сном я проводжу час зі своєю людиною", - зізналася щаслива дівчина.

Alyona Alyona переїхала до свого хлопця Деніса (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

У коментарях шанувальники засипали зірку привітаннями і бажають їм з Денисом щастя і взаєморозуміння.

  • Бажаю, щоб ваші стосунки перейшли в етап під назвою "сім'я"
  • Чудова справа! Бажаю вам багато порозуміння!
  • Бажаю, щоб навіть побутові речі були романтичними, кохання вам
  • Ох і відхопив же хтось перлину!
  • Бажаю цьому кораблю непотоплюваності!
  • Кохання, поваги, розуміння та жіночого щастя
  • Головне аби Ви були щасливі
  • Щоб кожен ранок в цьому статусі був дуже приємним і жахливим
  • Удачі і довгих щасливих літ разом!
  • Нескінченного кохання
  • Поздоровляю! Від щирого серця бажаю щасливого спільного життя

Раніше ми писали, що Alyona Alyona розсекретила ім'я свого бойфренда і його професію.

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Alyona Alyona