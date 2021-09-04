Alyona Alyona переїхала до бойфренда і показала фото з обранцем

На знімку Олена Савраненко (справжнє ім'я виконавиці, - прим.ред.) відображена в спортивному костюмі з вазоном в руках. Поруч стоїть її хлопець Денис в шортах і футболці, а обличчя він закрив пакетами з речами обраниці.

Alyona Alyona зізналася, що незважаючи на те, що вже живе з коханим, питання з речами поки до кінця не вирішила.

"І хоча я вже живу в Дениса, частина моїх речей залишається на старій квартирі. Вперше в житті мій переїзд складався з трьох етапів: основну частину речей я перевезла до Дениса, іншу частину я повезла на Баришівку. Ще частина речей це мої знімальні луки, які я відвезу на склад до мого офісу. Залишився останній етап, приїхати в стару кімнату, вимити її та подякувати за все, що в ній відбувалося", - поділилася зірка.

Також реперша розповіла про перший ранок у новому статусі.

"Перший ранок в статусі людини, яка живе зі своїм хлопцем був дуже приємним і чудовим. Тепер я розумію чому Денис - це та людина, з якою мені дійсно хочеться жити довго і щасливо. Тепер кожну ночь перед сном я проводжу час зі своєю людиною", - зізналася щаслива дівчина.

Alyona Alyona переїхала до свого хлопця Деніса (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

У коментарях шанувальники засипали зірку привітаннями і бажають їм з Денисом щастя і взаєморозуміння.